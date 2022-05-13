Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM В центре Екатеринбурга 13 мая открыли стену памяти жертв СПИДа. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

СПИД Torange.biz

Арт-объект расположен на ул. Толмачёва. Его создание было приурочено к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Проект создания стены реализовали Областной центр СПИД и некоммерческая организация «Новая жизнь» при поддержке мэрии.

На 70-метровой стене которой в стиле современной каллиграфии нанесли сотни имён ВИЧ-положительных людей, уже скончавшихся от СПИДа. Отметим, всего в Свердловской области проживают 68 тыс. вич-инфицированных.