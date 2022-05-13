Москва, , 20:07 — REGNUM В Москве, в военном госпитале имени А. А. Вишневского состоялась мотивационная встреча пациентов филиала №2 «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» с российскими паралимпийцами. На встречу с пациентами, получившими ранения во время специальной военной операции, приехали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов и Заслуженные мастера спорта России, призеры летних Паралимпийских игр по волейболу сидя — Танаткан Букин и Анатолий Крупин.

Встречу открыл Павел Рожков, который рассказал, как устроена паралимпийская сборная России: «В числе чемпионов и призеров Паралимпийских игр есть бывшие военнослужащие, получившие военные травмы. Они пришли в паралимпийский спорт для реабилитации, однако сумели достичь огромных высот. После завершения спортивной карьеры некоторые из них продолжают трудиться на благо спорта — работают в руководстве спортивных федераций по работе с инвалидами, тренируют спортсменов. Это действительно уважаемые и почитаемые люди, полноценные члены общества. Паралимпийский комитет России готов оказать всем вам всемерную помощь в организации занятий физической культурой, проконсультировать при выборе спорта. В большинстве субъектов Российской Федерации у нас действуют региональные отделения, есть адаптивные школы и центры спортивной подготовки, в которых трудятся специалисты по работе со спортсменами-паралимпийцами и тренеры, есть специализированные инвентарь и оборудование».

Георгий Брюсов, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» отметил, что Россия сейчас занимает первое место в мировом паралимпийском движении.

«Это стало возможно благодаря активной поддержке этого направления Министерством спорта РФ и непосредственно главой государства, — подчеркнул Георгий Брюсов.

Своими историями поделились и сами паралимпийцы.

«Я ветеран Афганской войны, после получения военной травмы, я, как и вы, стоял перед выбором — что делать дальше, как реализовать себя в этой «новой» жизни. 35 лет назад в Советском Союзе никто серьезно не занимался паралимпийским спортом, не было таких возможностей как сейчас, не было информации, государственной поддержки, поэтому к спорту я пришел гораздо позднее — только спустя 11 лет после ранения. Спорт обязательно должен присутствовать в жизни каждого. Мне он помог физически окрепнуть, я стал уверенней себя чувствовать, прошли фантомные боли и бессонница. Отмечу, что в 2008 году я завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Пекине, а на Играх в Токио в качестве тренера сборной привел команду к серебряным медалям, за что мне было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России». Уверен, что для каждого, кто находится в нашей с вами ситуации, найдется вид спорта, который поможет адаптироваться к жизни в новых реалиях и получать от нее удовольствие», — рассказал Танаткан Букин.

«Я лежал в этом же госпитале в 2004 году и, вернувшись домой, принял решение не становиться заложником обстоятельств, а сделать свою жизнь насыщенной и интересной. Так совпало, что в этот момент друг меня позвал заниматься пара-греблей. И я решил попробовать. Успех пришел быстро – в 2008 году я уже участвовал в Паралимпийских играх. Во время тех игр я познакомился с командой екатеринбургского волейбольного клуба и решил попробовать себя в новом виде спорта. Так началась моя новая страница паралимпийца», — рассказал участник боевых действий в Чеченской республике Анатолий Крупин.

Анатолий известен не только как спортсмен — в 2019 году он принял участие в резонансном фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто».

Фотопроект был создан благотворительным фондом «Память поколений». На фотографиях Анатолий Крупин и другие ветераны боевых действий показаны в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого.

Фонд «Память поколений» не случайно стал организатором этого фотопроекта — вот уже 7 лет фонд оказывает медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий. Анатолию фонд оказал помощь по протезированию нижних конечностей дважды — в 2018 и в 2021 году.

«Мы делаем все, чтобы жизни ветеранов менялись к лучшему. Мы знаем, что ветеранам не нужна жалось — они очень сильные духом люди, сильнее любого из нас. Нужна лишь поддержка, в первую очередь медицинская, которая позволит вернуться к активному образу жизни. К счастью, современные технологии это позволяют — наши ветераны и в волейбол играют, и вершины гор покоряют!» — рассказала журналистам операционный директор благотворительного фонда «Память поколений» Наталья Русакова .

После окончания встречи Паралимпийский комитет России подарил пациентам специальную спортивную экипировку. В ближайшее время в госпитале Паралимпийский комитет России организует мастер-классы по паралимпийским видам спорта.