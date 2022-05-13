Москва, 13 мая 2022, 20:07 — REGNUM В Москве, в военном госпитале имени А. А. Вишневского состоялась мотивационная встреча пациентов филиала №2 «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» с российскими паралимпийцами. На встречу с пациентами, получившими ранения во время специальной военной операции, приехали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов и Заслуженные мастера спорта России, призеры летних Паралимпийских игр по волейболу сидя — Танаткан Букин и Анатолий Крупин.
Встречу открыл Павел Рожков, который рассказал, как устроена паралимпийская сборная России: «В числе чемпионов и призеров Паралимпийских игр есть бывшие военнослужащие, получившие военные травмы. Они пришли в паралимпийский спорт для реабилитации, однако сумели достичь огромных высот. После завершения спортивной карьеры некоторые из них продолжают трудиться на благо спорта — работают в руководстве спортивных федераций по работе с инвалидами, тренируют спортсменов. Это действительно уважаемые и почитаемые люди, полноценные члены общества. Паралимпийский комитет России готов оказать всем вам всемерную помощь в организации занятий физической культурой, проконсультировать при выборе спорта. В большинстве субъектов Российской Федерации у нас действуют региональные отделения, есть адаптивные школы и центры спортивной подготовки, в которых трудятся специалисты по работе со спортсменами-паралимпийцами и тренеры, есть специализированные инвентарь и оборудование».
Георгий Брюсов, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» отметил, что Россия сейчас занимает первое место в мировом паралимпийском движении.
Своими историями поделились и сами паралимпийцы.
Анатолий известен не только как спортсмен — в 2019 году он принял участие в резонансном фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто».
Фотопроект был создан благотворительным фондом «Память поколений». На фотографиях Анатолий Крупин и другие ветераны боевых действий показаны в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого.
Фонд «Память поколений» не случайно стал организатором этого фотопроекта — вот уже 7 лет фонд оказывает медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий. Анатолию фонд оказал помощь по протезированию нижних конечностей дважды — в 2018 и в 2021 году.
После окончания встречи Паралимпийский комитет России подарил пациентам специальную спортивную экипировку. В ближайшее время в госпитале Паралимпийский комитет России организует мастер-классы по паралимпийским видам спорта.