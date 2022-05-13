Глава МВД Чехии призвал привлечь украинских беженцев к работе
Прага, 13 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Если хотя бы 30% находящихся в Чехии беженцев с Украины начнут работать, государственная помощь им, осуществляемая за счёт взносов за социальное и медицинское страхование перестанет быть убыточной. Об этом во время выступления в Палате депутатов (нижняя палата парламента) заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
По словам министра, в настоящее время в Чехии находится около 340 000 беженцев из Украины, но некоторые из них уже, возможно, вернулись на родину. Сколько беженцев останется в Чехии после окончания конфликта, пока неясно. Согласно опросам, от 20% до 25% прибывающих беженцев хотят остаться в Чехии.
Как рассказал депутатам глава Министерства труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка, в Чехии уже работают 45 000 женщин с Украины.
По словам министра труда, выплаты беженцам предполагается производить до февраля 2023 года, но суммы выплат постепенно будут снижены.