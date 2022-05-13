Москва, , 19:52 — REGNUM Молочные продукты, овощи, сладости и крупы наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в апреле 2022 года. Соответствующие данные приводит 13 мая Росстат.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно оценке ведомства, за минувший месяц маргарин подорожал на 12,9%, зефир, пастила, какао, сгущенное молоко с сахаром, печенье — на 7,1-8,9%, рис — на 8,7%, гречневая крупы — на 5,2%, горох и фасоль — на 5%, овсяная и перловая крупы – на 4,1%, пшено – на 3,8%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,7%, манная крупа – на 3,2%.

Среди прочих продовольственных товаров в среднем на 5−7,4% подорожали чёрный и зелёный чай, соль, стерилизованное молоко, йогурт, глазированные творожные сырки, сливки, майонез, соленые и копченые деликатесы из рыбы, шоколадные конфеты, кексы, рулеты, фруктовые соки, черный перец, томатные и фруктово-ягодные консервы, газированные напитки, минеральная вода, кетчуп, сухие супы в пакетах, варенье, джем, повидло, мороженое, кофе, хлопья из злаков, пряники.

Среди плодоовощной продукции подорожали свекла — на 19,2%, яблоки — на 10,7%, картофель — на 9,9%, репчатый лук — на 8,7%, морковь — на 8,3%, виноград – на 3,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 14,2%, бананы – на 10,2%, белокочанная капуста – на 6,4%, огурцы – на 6%, апельсины – на 2,5%, чеснок – на 2,2%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в апреле выросли в среднем на 1,56% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 17,83% с 16,69% месяцем ранее.

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