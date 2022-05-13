Кюстендил, Болгария, 13 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В результате специальной операции пограничной полиции Болгарии в Кюстендилской области на юго-западе страны задержаны 18 нелегальных иммигрантов. Об этом 13 мая сообщает БНР.

Тамара Лемпицка. Беженцы. 1931

По предварительным данным, указанные лица пытались незаконно попасть из Сербии в Австрию через Болгарию, Румынию и Венгрию. Их гражданство устанавливается.

Вместе с иностранцами был задержан житель Софии, перевозивший их в своем микроавтобусе. Ведется следствие.