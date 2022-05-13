Москва, 13 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином, сообщает 13 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Шойгу и Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

«13 мая по инициативе американской стороны министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что Остин призвал к прекращению огня на Украине и отметил важность сохранения коммуникаций между военными России и США.