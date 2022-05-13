Лондон, 13 мая 2022, 18:07 — REGNUM Декларацию об активизации двустороннего стратегического сотрудничества подписали Норвегия и Британия, сообщили 13 мая в пресс-службе британского правительства.
Под документом поставили подписи британский премьер-министр Борис Джонсон и глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре. Церемония прошла в Лондоне.
В декларации страны сообщают, что продолжают «тесно сотрудничать по общим вопросам в сфере обороны, внешней политики и безопасности». Кроме того, сотрудничество продолжается в торговле, энергетике, по климату.
Авторы документа подчеркнули, что обе страны «движутся в сторону углеродно-нейтральной экономики». Также в декларации сказано:
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