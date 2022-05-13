Москва, 13 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. США умышленно блокируют все попытки укрепить режим соблюдения норм Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил 13 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, на заседании Совета Безопасности по теме военно-биологических лабораторий США на Украине.

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Он отметил, что США блокируют все предложения, позволяющие повысить эффективность контроля за выполнением положений Конвенции.

«Наши инициативы дополнить меры доверия КБТО формой отчетности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории американские представители также отвергли. То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять положения конвенции», — сказал Небензя.

Кроме того, российский постпред сообщил, что Россия позднее представит в СБ ООН целый комплекс материалов по деятельности биолабораторий США на Украине.