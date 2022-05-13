Берлин, , 17:19 — REGNUM Уроженец Ирака, вооружённый ножом, набросился на пассажиров поезда в районе города Ахен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщил 13 мая на пресс-конференции глава регионального МВД Херберт Ройль.

Нож Pixabay.com

На данный момент известно, что нападавший ранил несколько человек, пока не был задержан полицейским, случайно оказавшимся в поезде.

Госпитализированы четверо раненых, а также и сам 31-летний преступник. По данным местных СМИ, с 2017 года он был занесён правоохранителями в списки потенциально опасных исламистов.

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