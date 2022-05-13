Бухарест, , 17:19 — REGNUM Бывший примар (мэр) Бухареста Сорин Опреску, приговоренный бухарестским Апелляционным судом (АС) к десяти годам лишения свободы, бежал из Румынии. Об этом 13 мая сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

После побега Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США

Отмечается, что Опреску незаконно пересек границу с одним из сопредельных государств. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Согласно официальной информации, он объявлен в международный розыск.

Напомним, в ходе своего сегодняшнего заседания судьи АС посчитали полностью доказанными факты присвоения Опреску государственных средств, а также создание экс-мэром крупной преступной группировки.

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