Рига, 13 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Рижские власти сочли действия депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая приняла участие в митинге против сноса памятника Освободителям, поводом к задержанию. Митинг проходил на фоне обсуждения в думе Риги сноса советского памятника.

Delfi.lv Татьяна Аркадьевна Жданок — Доктор физико-математических наук и политический деятель, депутат Европейского парламента (Фракция зелёных и Европейского свободного альянса)

Как сообщает 13 мая партия «Русский союз Латвии», Жданок была задержана полицией латвийской столицы. Отметим, что митинг власти отказались согласовывать.

Латвийские власти отказываются от своих обязанности сохранять памятник Освободителям Риги и намерены демонтировать монумент.

Война с советскими памятниками усилилась на фоне Дня Победы, который остаётся важным праздником для многих жителей Латвии.