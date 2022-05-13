Барселона, Испания, , 17:01 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не планирует покидать каталонский клуб, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «ПСЖ».

Как сообщает издание Cadena SER, футболист ни с кем не договорился и хочет остаться в «Барселоне».

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне испанской Примеры де Йонг принял участие в 31-м туре, в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.