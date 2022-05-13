Вашингтон, 13 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Аукционный дом Christie’s продал хорошо сохранившийся трехметровый скелет динозавра дейнониха за $12,4 млн, сообщает The New York Times.

gizmodo.com Скелет динозавра

Останки динозавра по прозвищу Гектор были найдены в 2014 году в штате Монтана, США, на территории которого он проживал примерно 108–115 млн лет назад. Отметим, что это единственный скелет дейнониха, который когда-либо был приобретен частным предпринимателем.

Ранее аукционер из США приобрёл на торгах в Париже скелет трицератопса почти за $7 млн, что в четыре раза превысило ожидания организаторов аукциона.

Напомним, что дейнонихи получили своё название благодаря большим когтям, что делало их особенно подвижными во время охоты.