Вашингтон, 13 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Американская авиакомпания United Airlines Holdings и профсоюз пилотов достигли принципиального соглашения, касающегося новых условий контракта, сообщает 13 мая CNBC со ссылкой на генерального директора компании Скотта Кирби.

Tripadvisor.com United Airlines

Акции United Airlines выросли на 2,4%, до $42,50, после новости о том, что чикагская авиакомпания первой среди других крупных авиаперевозчиков достигла подобного соглашения с пилотами.

Новое соглашение будет доработано и передано пилотам для окончательного ознакомления, говорится в заявлении профсоюза пилотов United Master Executive Council.

«United была единственной авиакомпанией, которая работала с нашим профсоюзом пилотов для достижения соглашения во время пандемии COVID-19», — сообщил Кирби.

Условия контракта пока не раскрываются, однако, скорее всего, речь идет о повышении заработной платы и других улучшениях.