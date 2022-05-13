Варшава, 13 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда надеется на принуждение России к выплате денежных контрибуций в пользу Украины.

President.gov.ua Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

Своей мечтой он поделился с журналистами 13 мая во время визита в Эстонию.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление разрушенного на Украине», — заявил Дуда.

Напомним, ранее 9 мая в Варшаве произошло публичное нападение на посла России, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал искоренить русский мир и назвал русофобию польским мейнстримом.