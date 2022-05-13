Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Руководство Nissan не ожидает возобновления своей деятельности в России до марта 2023 года, сообщает 13 мая издание Automotive News Europe.

Nissan-europe.com Завод Nissan в Петербурге

Напомним, японский автопроизводитель Nissan приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, вскоре после того как РФ начала специальную военную операцию на Украине. В конце марта была остановлена работа завода в Санкт-Петербурге из-за отсутствия комплектующих, трудовой коллектив отправлен в простой. Судя по всему, работа в ближайшее время не возобновится.

«Nissan списал свой российский бизнес в своем прогнозе на следующий финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2023 года», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида добавив, что отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на общие результаты компании в 2023 году и, возможно, в дальнейшем.

По итогам минувшего финансового года, от своих российских и украинских операций Nissan получил убыток составил 408 млн долл.

На петербургском заводе Nissan собирались модели Qashqai, X-Trail и Murano.