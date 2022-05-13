Москва, 13 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. С начала специальной военный операции России на Украине в страну, а также в регионы Донбасса было доставлено более 19 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 13 мая сообщили в МЧС России.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Груз с гуманитарной помощью

Всего в регионы ушло более 310 автомобильных колонн МЧС России.

«С начала гуманитарной операции 313 колоннами МЧС России доставлено почти 19 500 тонн гуманитарного груза», — уточнил в беседе с РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, только с 10 мая автоколонны МЧС РФ привезли в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Украину гуманитарную помощь общим весом более 1,1 тысячи тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, а также предметы первой необходимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Росгвардия совместно с МЧС России доставила жителям Харьковской области свыше 70 тонн гуманитарной помощи. Муку, рис, мясные консервы, чай, сахар, а также средства личной гигиены получили более 16 тыс. человек в 14 населённых пунктах.

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