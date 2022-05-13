Москва, 13 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 3%, до 65,20 рубля. Евро взлетает на 3,65%, торгуясь по 67,63 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«Котировки вернулись к уровням вчерашней середины дня, хотя с утра рубль продолжал уверенно укрепляться.

Усилению национальной валюты способствовала позитивная динамика сырьевых рынков, хорошие данные по балансу внешней торговли и оптимистичные прогнозы по доходам бюджета на текущий год.

При этом было объявлено, что дополнительные доходы будут направлены в резервный фонд правительства РФ, то есть на ближайшее время можно не опасаться новых закупок валюты для фондов Минфина в рамках бюджетного правила.

Доллар отступал ниже 63 рублей, но во второй половине дня начал отыгрывать потери. Спекулянты поспешили зафиксировать полученную прибыль перед выходными, традиционно способными существенно изменить картину на рынках.

Тем не менее, по итогам короткой рабочей недели рубль всё-таки подрос, так что с 16 мая можно ожидать новой волны роста», — считает эксперт.

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