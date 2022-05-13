Мадрид, , 15:45 — REGNUM Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли в Испании на 10%. Такие данные приводит Национальный институт статистики.

Испанские дамы с собачками © Тамара Ларина

Специалисты сравнили цены в апреле этого и прошлого года, рост составил 10,1%. Они особенно отметили рост цен на мясо, хлеб, крупы, бобовые, овощи, молоко, сыр и яйца.

Инфляция в апреле составила 8,3%. В марте этот показатель достиг 9,8% — максимального значения за последние 37 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Испании одобрило программу по снижению цен на электроэнергию для жителей страны. В течение года газ будет стоить в среднем 49 евро за МВт/ч.

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