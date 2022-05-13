Москва, 13 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Делегация Баршкирии доставила в Красный Луч 165 тонн гуманитарной помощи. В город также прибыли около 150 медиков, дорожников и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу администрации главы ЛНР.

ЛИЦ Гуманитарная помощь Красному Лучу

«Сегодня для Красного Луча особенный день, мы все знаем, что наши мужчины сражаются на полях специальной военной операции и нам нужна помощь — помощь в восстановлении наших городов, пострадавших от нацистской оккупации», — сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова .

Она поблагодарила жителей Башкирии, прибывших в ЛНР, чтобы вместе с жителями Республики «сражаться на трудовом фронте».

«Победа и свобода Донбасса куется не только на полях сражений, но и здесь, в наших трудовых делах и наших трудовых подвигах. Мы вместе победим и восстановим наши города», — заверила Марина Филиппова.

Глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко отметил, что на протяжении восьми лет Российская Федерация постоянно оказывала помощь ЛНР.

«Еще идут боевые действия, еще идет специальная военная операция, еще слышны звуки канонады, но сегодня, в этот день, который войдет в историю нашего города, зашла колонна Республики Башкортостан, зашла колонна со строительной техникой, строительными бригадами, медиками, специалистами ЖКХ, чтобы помочь нам стать на ноги экономически», — рассказал он.

Руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов отметил, что очередной, седьмой, гумконвой Республика сформировала «именно для жителей города Красный Луч».

«Кроме гуманитарного груза, 165 тонн, мы привезли дорожную, коммунальную технику, привезли самых лучших дорожников Российской Федерации», — сказал он, добавив, что к работам по ямочному ремонту дорог в Красном Луче и Петровском они приступят уже в ближайшие дни.

Также в Красный Луч доставлено медицинское оборудование, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, а прибывшие в город врачи будут оказывать помощь местным жителям.