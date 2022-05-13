Хельсинки, , 15:11 — REGNUM На международный экономический форум 2022 года в Санкт-Петербург (ПМЭФ-2022) не станет отправлять свою официальную делегацию Финляндия. Об этом 13 мая сообщил посол Финляндии в России Антти Хелантеря, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Антти Хелантеря Kremlin.ru

«У Финляндии не будет делегации на Петербургском экономическом форуме в этом году», — заявил он.

Также Хелантеря уточнил, что на ПМЭФ-2022 не приедут официальные делегаты и из самой Финляндии, и из ее представительств на территории России. В то же время, финский дипломат указал, что посольство Финляндии не может говорить от имени финских компаний, предпринимателей или просто частных лиц.

При этом, по данным YLE, бизнес-ассоциации Финляндии тоже решили не принимать участие в форуме. Так, Финско-Российская торговая палата, объединяющая несколько сотен компаний, а также ассоциация East Office of Finnish Industries, которая объединяет работающий в России крупный финский бизнес, подтвердили, что они не будут участвовать в ПМЭФ-2022.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Финляндии заморозили планы по реконструкции Сайменского канала, который является ключевой транспортной артерией для юго-восточной части страны и связывает Финляндию с Россией.