Бишкек, , 15:10 — REGNUM На рынках столицы Киргизии торгуют просроченной продукцией в больших количествах. Об этом заявила врач центра госсанэпиднадзора Бишкека Кундуз Есенгулова на брифинге сегодня, 13 мая.

Просроченная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, после произошедших недавно случаев массового отравления ведомство провело внеплановые проверки на четырёх крупных столичных базарах.

«Мы проверили кондитерские изделия на соответствие требованиям технических регламентов и условия их хранения, а также есть ли сопроводительные документы на них и маркировка. В итоге выяснилось, что на всех рынках имеется просроченная продукция в большом ассортименте и количестве», — отметила она.

Представитель госсанэпиднадзора сообщила, что по итогам проверок составили 23 протокола и наложили на руководство рынков и владельцев торговых точек штрафов на 325 тысяч сомов (261 тысячу рублей).

Читайте также: На юге Киргизии произошло массовое отравление пирожными