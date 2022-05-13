Вайсенхаус, , 15:03 — REGNUM Как сообщает агентство Reuters, представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил 13 мая, что, на его взгляд, в ходе консультаций между его посланником и иранскими официальными лицами в Тегеране на этой неделе был достигнут достаточный прогресс для возобновления ядерных переговоров после двухмесячного перерыва.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки приостановлены с марта. Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.

После того как координатор переговоров Энрике Мора вернулся в Европу, Жозеп Боррель заявил, что реакция Ирана была «достаточно позитивной».

«Такие вещи нельзя решить за одну ночь, — сказал Боррель журналистам на встрече министров иностранных дел G7 в северной Германии. — Скажем, переговоры были заморожены, а теперь они разморожены, и значит, есть перспектива в конце концов достигнуть соглашения».

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сказал, что визит Моры дал «возможность сосредоточиться на инициативах по решению остающихся вопросов».

Миссию Моры в Тегеране назвали последним шансом спасти договоренность 2015 года, из которого в 2018 году вышел тогдашний президент США Дональд Трамп. Сторонами договоренности также являются Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия.

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