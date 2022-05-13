Лондон, 13 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Власти Великобритании внесли в санкционный список бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Об этом 13 мая сообщается на сайте МИД Британии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Бывшая первая леди России, по мнению Лондона, либо связана, либо сама является лицом, вовлеченным в ситуацию на Украине. Санкции предполагают заморозку активов, в случае их наличия, а также запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Также в санкционный список Лондон включил «родственников и людей из близкого окружения» российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британия включила в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, главу совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алину Кабаеву.

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