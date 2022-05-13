Молдавия, , 14:51 — REGNUM Правительство Молдавии дало отрицательное заключение, рассмотрев инициативу депутатов парламента страны от оппозиционной Партии социалистов об утверждении статуса постоянного нейтралитета республики. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба партии.

«Возможному продвижению проекта в будущем должно предшествовать всестороннее исследование всех аспектов концепции постоянного нейтралитета», — процитировали в ПСРМ ответ молдавского правительства.

В партии отметили, что нейтралитет необходим республике, чтобы оградить её от вступления в конфликты. При этом данный статус не мешает развивать обороноспособность страны и участвовать в международных инициативах по безопасности в регионе.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр республики Наталья Гаврилица неоднократно заявляли о нейтралитете страны в конфликте, развернувшемся на Украине. При этом, спикер молдавского парламента Игорь Гросу предложил Киеву направить на украинскую территорию сапёров. Также в Молдавии запретили ретрансляцию новостей российских телеканалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон оценил риски вооружённого конфликта в Молдавии