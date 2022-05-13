Лондон, 13 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, глава совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева включена в санкционный список Великобритании. Документ опубликован 13 мая МИД страны.

Gs.by Алина Кабаева

В качестве основания указано, что Кабаева руководит медиахолдингом, продвигающим российскую позицию по специальной венной операции на Украине. Бывшей спортсменке запретили въезд в Великобританию. Также санкции предусматривают заморозку активов.

Также в санкционный список Лондона включена бывшая супруга президента России Людмила Путина, двоюродный брат главы государства Игорь Путин и глава совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин.