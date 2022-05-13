Париж, 13 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Евросоюз объявил о дополнительной военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро, сообщает Le Figaro.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Борелль

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о новой военной помощи Киеву в размере 500 млн евро. Таким образом, финансирование ЕС для поддержки украинских военных усилий «будет увеличено до 2 миллиардов евро».

По его словам, необходимо больше экономических санкций против России, больше поддержки Киеву, а также «продолжать работу по изоляции России и противодействию дезинформации о последствиях, связанных с продовольствием и ценами на энергоносители».

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дет стран Европейского союза намерены обсудить возможность введения эмбарго на поставки нефти из России.