Москва, 13 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В 2022 году количество средств, направленных в регионы России для борьбы со стихией увеличилось в 2,4 раза, это позволило добавить маршруты и часы наземного и авиа патрулирования и впервые за несколько лет увеличить штаб лесных пожарных, а в рамках нацпроекта «Экология» пополнить автопарк лесопожарной техники. Благодаря этому борьба с лесными пожарами станет эффективнее.

АНО «Национальные приоритеты»

Улучшение пожароопасный обстановки в сравнении с предыдущими годами корреспонденту подтвердил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Андрей Фролов. Тем не менее, каждый год в огне гибнет около 100 тыс. га леса. В 9 из 10 случаев причиной пожаров является неосмотрительное обращение с огнем.

Зачастую люди даже не задумываются о том, что их действия могут привести к страшным последствиям и уничтожить десятки тысяч гектаров леса. До сих пор бытует мнение, что выжигание травы полезно: оно убивает вредителей и помогает лесу. На самом же деле такие палы травы приводят к гибели семян растений, полезных микроорганизмов и мелких животных. К примеру, на днях в Нижнеудинском районе Иркутской области задержаны двое местных жителей, поджигавших траву на опушке леса «чтобы лучше росли грибы». Андрей Фролов считает, что: «Траву не жгут для того, чтобы лучше росли грибы. Это все-таки один из способов ведения сельхозработ, так называемый, самопал. У тех, кто его организовывает, могут возникнуть проблемы».Виновниками лесного бедствия могут стать, дачники, которые выжигают сорняки на своих участках, туристы, не до конца затушившие костер, или путешественники, которые выбрасывают окурки и спички из окон, проезжая вдоль лесополосы. Даже маленькая искра при наличии жаркой погоды и сильного ветра может стать причиной возгорания леса.

При этом 75% граждан России считают, что огонь возникает из-за естественных причин. Есть и другие версии: например, корыстные мотивы. Как недавно писали в телеграмм-каналах, курганских предпринимателей подозревают в умышленном поджоге лесов. По мнению местных жителей, выжженные делянки можно купить за небольшие деньги, а обработать горелую древесину обработать и выгодно продать.

На самом деле бедствия, произошедшие на лесном участке, не снижают его стоимость. Более того, затраты на заготовку погорелого леса с учетом логистики экономически не целесообразны, а лесозаготовители прежде всего заинтересованы в рубке здорового леса. Его можно реализовать по более высокой цене, чем горелую и обработанную древесину, для производства продукции с большей добавленной стоимостью.

«Процедура оформления санитарных рубок достаточно трудоёмкая и занимает время. Зачастую качество древесины к моменту получения разрешения успевает сильно снизиться. Это не выгодно лесозаготовителю. Кроме того, поджог неуправляем, никто не знает как пожар будет развиваться и какие формы примет. Можно легко испортить доступные для рубки насаждения, погубить посадки, которые придётся восстанавливать за свой счёт и т.д. Есть риск быть разоблачённым, а это уже тюрьма», — пояснил корреспонденту доцент ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет» Игорь Панин.

По данным Авиавлесоохраны за прошедшие сутки, 12 мая, в 22 регионах России ликвидировали 162 лесных пожара. Очаги ликвидированы в Московской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской, Амурской областях; республиках Хакасия, Алтай, Тыва, Бурятия, Саха (Якутия); Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях; Еврейской АО, Ханты-Мансийском АО.

На тушении лесных пожаров в регионах РФ задействовано 5 830 человек, 1 214 единиц техники, 102 воздушных судна, 70 из них на патрулировании территорий, 32 на тушениях. Как сообщало ИА REGNUM, нацпроектом «Экология» предусмотрено, чтобы площадь ежегодных посадок леса ровнялась площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза. Также планируется масштабное оснащение лесничеств спецтехникой для лесовосстановления. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.