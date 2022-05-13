Москва, 13 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В России, вероятно, есть необходимость закрыть значительную часть кинотеатров. Об этом 13 мая заявил генеральный директор одной из российских киносетей Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Кинотеатр «Победа». Саратов

«Сейчас со стороны государства могла бы быть помощь закрыть, может быть большее количество кинотеатров, чтобы они не топили остаток кинотеатров и помощь, чтобы разорвать договора в торговых центрах, где владельцы не понимают важность кинотеатра для ТЦ», — сказал Васясин.

На данный момент посещаемость кинотеатров резко спала на фоне отказа западных киностудий выпускать в российский прокат свои картины. Подобное развитие событий может привести не только к закрытию кинотеатров, но и торговых центров, в которых они расположены. Однако это не стоит воспринимать как трагедию, отметил эксперт.

«Значит останется меньше торговых центров. Может быть есть и профицит торговых центров в определённых городах. И даже если какие-то ТРК закроются, в этом нет ничего страшного», — отметил Васясин.