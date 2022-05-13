Женева, Швейцария, 13 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В адрес российских дипломатов в Женеве поступают угрозы. Об этом 13 мая рассказал представитель России при Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

По словам Гатилова, русофобия на Западе принимает самые уродливые формы и ощущается в том числе и в Женеве.

«Скажу откровенно, что с приездом сюда десятков тысяч украинских граждан и беженцев ситуация изменилась в этом плане. И нам поступают угрозы, и нашим дипломатам. Поэтому в этом плане мы тоже ощущаем действие русофобских тенденций», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не собирается прекращать поставки газа в Финляндию с 13 мая.