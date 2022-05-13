Москва, 13 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. По мере снижения ключевой ставки портфель льготных кредитов предприятиям будут расширять. Об этом 13 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

«Изначально планировали на 2 трлн рублей предоставить кредитов системообразующим предприятиям — у нас таких предприятий более 2 тыс. 300 по всей стране. Мы существенно увеличили перечень таких предприятий. Такие предприятия могут получить кредит в банках под ставку не выше 11%», — заявил Решетников.

«Сейчас по мере снижения ключевой ставки этот портфель может быть расширен до 3 трлн. На сегодняшний момент уже на 916 млрд рублей по предприятиям промышленности, торговли и АПК заключили соглашения», — указал он.