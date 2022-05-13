Волгоград, 13 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Подозреваемые в серии краж сельхозоборудования задержаны в Волгоградской области. Ущерб от действий злоумышленников превышает пять миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Орошение

С декабря 2021 года фермеры сообщали в полицию о хищениях электроинструментов, комплектующих для поливных систем, инвентаря и других предметов. Преступники выводили из строя дорогостоящие дождевальные установки, что угрожало началу посевного сезона. По предварительным подсчётам, сумма материального ущерба превысила пять миллионов рублей.

Оперативники задержали по подозрению в кражах пятерых подозреваемых, все они заключены под стражу. Возбуждено семь уголовных дел, которые соединены в одно производство.