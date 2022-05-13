Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга не давала разрешения на снос зданиий бань Екимовой. Об этом 13 мая сообщили в движении за сохранение Петербурга «Живой город».

Снос здания

После обращения 14 апреля 2022 года ООО «Пегас» в Госстройнадзор с уведомлением о планируемом сносе объекта капитального строительства, а именно комплекса бань Екимовой, служба стройнадзора отказала компании в выдаче разрешения на проведение этих работ.

«Принимая во внимание, что производство работ по сносу рассматриваемого объекта капитального строительства планируется осуществить в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности <…> информация о принятом решении направлена Службой в адрес Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры», — содержится в тексте ответа Госстройнадзора на обращение в службу.

Несмотря на это, застройщики перешли к сносу объекта.

Скандал вокруг судьбы здания связан со спором о годе его постройки. Если в КГИОП сообщили, что объект построен в 1948 году, то градозащитники утверждают, что его возвели ранее 1917 года, а потому оно попадает под меры по защите объектов культурного наследия.

Напомним, что ранее Куйбышевский районный суд оставил в силе запрет на проведение работ по сносу здания. Градозащитники заявляли, что ООО «Пегас» и ООО «СК Прайд» продолжили работы, вопреки этому решению.

Судебное разбирательство по вопросу незаконного снос бань Екимовой продолжается. Следующее заседание состоится в Куйбышевском районном суде 23 мая.