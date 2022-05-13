Тбилиси, 13 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Грузии уже приходилось сталкиваться с Российской армией, поэтому грузинское правительство не допустит нового конфликта. Об этом 13 мая заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Я гарантирую населению, что будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет. Наоборот, будут развитие, строительство и мир», — заявил глава правительства.

Он назвал «внутренними врагами» тех, кто заявляет о необходимости наращивать конфронтацию с Россией. Гарибашвили отметил, что Грузия пережила достаточно невзгод и правительство не допустит безответственных решений.

Напомним, ранее представители киевского режима неоднократно призывали Грузию открыть «второй фронт» России. При этом в самой крупной грузинской оппозиционной партии призывают власти занять жёсткую позицию в отношении России.