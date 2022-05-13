Баку, , 16:30 — REGNUM Самыми обсуждаемыми темами в азербайджанских СМИ стали военные события на Украине, встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, а также внутриполитические процессы в Армении. По мнению большинства азербайджанских экспертов и политиков, Россия довольно ревностно восприняла стремление Евросоюза играть активную посредническую роль в разрешении карабахского конфликта. Поскольку Москва, как они полагают, не собирается отказываться от своей роли посредника на Закавказье и всячески будет пытаться блокировать переговоры и торпедировать посредничество Евросоюза, оказывая давление на стороны конфликта. Взрыв в ночном клубе в Баку, пожар в промышленном парке «Азерсун», массовые протесты оппозиции в Армении: все эти события эксперты связывают с попытками Кремля оказать давление на стороны.

Азербайджан

Большинство азербайджанских экспертов положительно оценили посреднические усилия Европейского союза, Европейского совета, поскольку, на их взгляд, впервые у сторон появилась возможность договариваться напрямую. Негативной оценки удостоилась работа Минской группы.

Что касается военной операции России на Украине, то большинство азербайджанских политологов и экспертов заняло открыто враждебную позицию по отношению к России. В стране традиционно абсолютное большинство поддержало Украину, и лишь меньшинство сочувствует России, о чем свидетельствуют некоторые опросы, проводимые на улицах Баку.

Особого внимания заслуживает и выступление азербайджанского депутата Эркина Гадирли на заседании ПАСЕ 27 апреля, в котором он назвал действия России на Украине международным преступлением, нарушением всех норм международного права:

«На Украине совершаются различные международные преступления. Преступления против человечества, военные преступления. На основе сообщений из Бучи, Ирпеня и других мест, есть основания полагать, что некоторые из этих преступлений носят геноцидальный характер. Но, кроме этого, есть преступления, которые заслуживают особого внимания. Это — насилие».

«Насилие — особое преступление. Это преступление не по международному праву, а против международного права. Оно основано на фундаментальном отрицании международного права как правового феномена».

«В русском языке есть слово «безнаказанность». На английский переводится как «impunity». Это верный перевод, но тут теряется часть смысла этого слова. Безнаказанность означает отсутствие предусмотренного законом наказания, либо есть предусмотренное законом наказание, но кое-кто смог избежать его, либо по какой-то причине остался в стороне от наказания. Но наряду с этим, слово «безнаказанность» в русском языке означает еще и невозможность какого-либо наказания в принципе. Хоть в законе, хоть в морали и даже в глазах общественности.

Поэтому мы часто слышим от российских политиков такие выражения, как: «будем бомбить Варшаву», «наши танки вновь будут в Праге», «Берлин будет умолять нас», «Балтийские страны являются фальшивыми государствами», «Украины никогда не существовало» и т.п. …», — отметил депутат. Стоит также отметить, что депутат Эркин Гадирли назначен членом специального подкомитета «по расследованию международных преступлений, совершенных в Украине», созданного Юридическим комитетом ПАСЕ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста и бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Стоит отметить, что Ровшан Аскеров — глава пиар-службы журнала «Баку», редактором которого является Лейла Алиева — дочь президента Азербайджана.

Депутат Расим Мусабеков:

«Недавний визит премьер-министра Никола Пашиняна в Москву не стал эпохальным событием даже для Армении, не говоря уже о самой России. В отличие от других визитерев Пашинян удостоился близкого контакта с Владимиром Путиным, а не беседы, разделенной десятиметровом столом. Это означало лишь то, что ради «теплой» беседы Пашинян выполнил все требования медицинского персонала российского президента, на что большинство уважающих себя зарубежных лидеров не соглашаются. В подписанном по итогам визита Заявлении мало что нового и оно, в сущности, лишь подтвердило сложившийся формат отношений сторон как «патрон-клиент (форпост)». Даже армянские СМИ не стали уделять внимание детальному анализу данного документа. Тем более это не интересно в Азербайджане. Но 24 пункт привлек внимание. В нем говорится, что стороны: «… Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха. Подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами. В этом контексте констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом».

Спрашивается, по какому праву в армяно-российском дипломатическом документе есть положение, касающееся территории Азербайджана? Тем более с употреблением словосочетания «Нагорный Карабах», тогда как Баку официально декларировал, что на политической карте Азербайджана более нет региона с таким названием. Очевидно, что в документ данный пункт был внесен по настойчивой мольбе армянской стороны, которая ради этого согласилась зафиксировать в Заявлении осуждение санкционного режима в отношении России и совместного его обхода, а также о так называемых «американских биолабораториях» и пр. Но диссонанс с предыдущими заявлениями российской стороны, а также недавней публичной констатацией главой МИД РФ Сергеем Лавровым фактического прекращения посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, очевиден. Не удивительно, что Игорь Ховаев, объявившийся в Азербайджане в новом качестве спецпредставителя МИД РФ, был принят холодно, в отличие от спецпредставителя Евросоюза Тойво Клара, незадолго до него совершившего визит в Баку. В Москве должны отдавать себе отчет в том, что если российская дипломатия продолжит игнорировать законные требования Баку, то посреднические миссия их представителей заранее обречена на неудачу. Московским дипломатам пора запомнить, что Карабах — это Азербайджан».

Ариф Гаджилы, лидер партии «Мусават» в интервью LAF TV прокомментировал визит премьер-министра Армении Н. Пашиняна в Москву.

«Путин очень обеспокоен возможностью подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и выводом его вооруженных сил из Армении и Карабаха. Ничего хорошего от визита Пашиняна в Москву я не жду. Так как где Путин, там — война. Там, где российское военно-политическое руководство, там нет мира. Они прибегают к разным хитростям и уловкам, чтобы мирный договор не был подписан. Я уверен, что Путин сделает все возможное, чтобы между Азербайджаном и Арменией не был подписан никакой договор, чтобы Армения осталась под влиянием и диктатом России, чтобы не были завершены процессы уточнения границ между странами.

На сегодняшний день непонятен статус России в мире. До 23 февраля она еще была в ряду сверхдержав, среди 3-5 центров силы. Неизвестно, насколько она способна оказывать влияние на мировую политику. В такой неопределенной ситуации ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в поддержании с Россией отношений, в подписании каких-то соглашений или разработке долгосрочных стратегических планов.

Но она пользуется тем, что ее вооруженные силы пока еще находятся в регионе для оказания военного давления на Армению и Азербайджан. Путин препятствует установлению прямых контактов между странами, подписанию мирного договора, пытается контролировать все эти процессы и ограничить влияние Евросоюза на эти страны.

Сможет ли Кремль вывести Брюссель из игры? Все будет зависеть от хода и итогов войны в Украине. Вне зависимости от ее результатов Россия полностью лишится возможности влиять на процессы в мире и в постсоветском пространстве, либо ее влияние значительно ослабнет. После окончания войны между Украиной и Россией в регионе усилятся позиции Турции и НАТО, что в свою очередь приведет к укреплению позиций Азербайджана. После 23 февраля Россия утратила возможности влияния в регионе.

В нынешней ситуации следует максимально дистанцироваться от России, еще более укреплять отношения с Турцией. Азербайджан должен занимать ту же позицию, что и Украина и сформировавшаяся вокруг нее коалиция. Потому что после войны именно эта коалиция будет диктовать мировой порядок. Тогда Азербайджан сможет значительно расширить свои возможности».

Али Керимли, председатель партии Народный фронт Азербайджана:

«Сторонники режима говорят, что российская армия, которую Ильхам Алиев вернул в Карабах, не та, что совершила 20 января, Ходжалы?

Желающим восстановить Российскую империю на территории бывшего СССР не хватало флага империи. Но если все так и продолжится — то будет. Использование флага СССР российской армией, которая оккупировала украинские земли, вдохновило тех, кто мечтает восстановить Российскую империю. Коммунистическая партия — карманная оппозиция путинскому режиму — внесла в Государственную Думу законопроект о замене нынешнего государственного флага флагом СССР.

Когда мы выступили против приглашения Ильхамом Алиевым российских «миротворцев» в Карабах, когда мы говорили, что знаем эту армию по событиям 20 января и ходжалинской резне, правительственные тролли отвечали нам: «Это не та армия. Что общего у современной России с СССР?» Когда авторитарный режим сбросил свою маску, все встало на свои места. Российские военные не только подняли флаги СССР в оккупированных украинских городах, но и установили памятник Ленину в оккупированном городе Геническ Херсонской области. После бойни в Буче, Ирпене, Мариуполе, после поднятия флагов СССР на Украине и установлении оккупантами памятника Ленину, кто посмеет сказать, что, это не та армия, которая совершила Ходжалинский геноцид, кровопролитие 20 января?

К сожалению, армия, дислоцированная в Карабахе — та же самая армия. Наш национальный долг — избавиться от нее, от обновленной Российской империи, которая построена силой этой армии.

Сегодня не только перед Украиной, но и перед нашим народом стоит выбор: либо назад в состав новой Российской империи с флагами СССР, либо вперед — к Европейскому союзу свободных наций. Я уверен, что наш народ единогласно сказал «нет» Российской империи. Мы должны при первой же возможности избавиться от новой Российской империи, от ее армии, вторгшейся на наши земли под видом «миротворцев», а также от авторитаризма, установившегося в нашей стране». (перевод).

Натиг Джафарли, исполнительный секретарь азербайджанской партии РЕАЛ в интервью «Эхо Кавказа»:

«Азербайджан с первого дня, даже после крымских событий, всегда поддерживал территориальную целостность Украины. Это всегда было в документах или в голосовании в Совете Европы и на всех международных площадках, потому что Азербайджан сам сталкивался с сепаратизмом на своей территории. Поэтому Азербайджан буквально через два дня после начала этих событий объявил о гуманитарной помощи Украине, азербайджанская государственная нефтяная компания объявила о том, что бесплатно будет поставлять горючее для скорой медицинской помощи Украины. И в целом общество Азербайджана… я не ошибусь, если скажу, что около 90%, если не больше, поддерживает Украину в ее борьбе за свою территорию, за свою независимость, за свою территориальную целостность. То есть в этом вопросе азербайджанское правительство понимает настроения азербайджанского общества и придерживается приблизительно такой же позиции, — не так откровенно, как, может быть, хотелось бы Украине.

Азербайджан во многих вопросах по отношению к Украине, вообще к этой обстановке, действует вместе с Турцией. Азербайджан и Турция по многим вопросам, многим шагам советуются и дополняют друг друга. Образно говоря, те вещи, которые не может делать Турция, делает Азербайджан — допустим, помощь энергоносителями. А те вещи, о которых Азербайджан не может говорить, говорит Турция. То есть это интересный такой тандем получается.

У нас никогда не было каких-то пророссийских оппозиционных партий, оппозиционных движений. У нас «пятая колонна» или российское влияние было всегда внутри власти, а не вне власти. За последние несколько лет, начиная с 2018 года, внутри власти тоже идет определенная чистка: люди, которые верой и правдой служили еще Коммунистической партии Советского Союза, потом плавно перешли служить независимому Азербайджану, у которых оставались очень хорошие и прочные связи с Кремлем, с Москвой, — эти люди уходят. Азербайджанское общество помнит 20 января 1990 года, когда советские войска вошли в Баку, Ходжалинскую трагедию, в которой участвовала 36-я бригада уже российской армии. Поэтому у нас, высказывая откровенно пророссийские позиции, заниматься политической деятельностью практически было невозможно, это не воспринималось обществом.

Но, естественно, в обществе, в социальных сетях тоже есть люди, которые каким-то образом или в каких-то вопросах поддерживают российскую политику. Среди них есть люди, главы семей которых, допустим, живут и зарабатывают в России деньги, присылают их в Азербайджан, и они как бы чувствуют свою экономическую зависимость от России в этом плане. Есть часть людей, которые антизападные — они думаю, что это война не России и Украины, а это война России с Западом, и в этом плане поддерживают Россию. Таких немного, но они есть. Но мейнстрим внутри общества и в социальных сетях, в медиапространстве, — конечно же, подавляющее большинство поддерживают Украину.

Украину общество Азербайджана поддерживает еще не только потому, что они правы, они защищаются, но еще из-за того, что Украина может и должна стать кладбищем идеи возрождения Советского Союза, которые не оставляют в покое, по-моему, кремлевское руководство».

Мохаммад Асадуллазаде, заместитель председателя Партии Национального фронта Азербайджана, руководитель исследовательского центра Южного Кавказа:

«Если президент России В. Путин попытается помешать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, то остановить его ему не удастся. Посредническую миссию Брюсселя на фоне противостояния между Западом и Россией можно воспринимать как уход России из Южного Кавказа. Слова Путина о том, что «в Карабахе есть проблемы» свидетельствуют о том, что Кремль не сторонник мира между странами». Россия в течение 30 лет поддерживала оккупацию территорий. Изменение геополитической конфигурации позволило Азербайджану освободить свои территории. Хотя Россия тогда была еще сильна. Сейчас же, когда Евросоюз и США признали фиаско Минской группы, когда руководство Армении приняло 5 предложений Азербайджана, Россия не сможет предотвратить начавшийся процесс нормализации отношений. Чтобы сделать это, ей нужно сменить руководство Армении и привести к власти «карабахский клан». Если она не сможет сделать это, действия Кремля обречены на неудачу. Российское руководство должно подумать о выводе своих «миротворческих» сил из Карабаха. Азербайджан в ближайшей перспективе принудит Армению к миру. На Западе уже поняли, что альтернативы этому нет».

Комментируя информацию ВС Украины об обстреле украинских территорий российскими ракетами с Каспийского моря, глава информационного агентства TNS Турал Сафаров сказал, что использование Каспийского моря в военных целях «в принципе, представляет угрозу региональной безопасности».

«Россия не впервые использует Каспийское море в военных целях. Наш северный сосед уже наносил оттуда удары по Сирии. Россия, с одной стороны, поддерживает принцип мирного Каспия, но в то же время нарушает его. С другой стороны, есть вероятность ошибок, технического сбоя, отклонения от курса и падения ракет на ближайшие от места запуска территории. Поэтому прибрежные государства на самом высоком уровне должны договариваться о неиспользовании Каспия в военных целях», — отметил эксперт.

На его взгляд, азербайджанское государство чувствительно к подобным вопросам и способно сказать свое веское слово.

«По всей видимости, этот вопрос будет доведен до сведения российской стороны по дипломатическим каналам. Жесткая реакция в азербайджанском обществе на предвзятые заявления России по Нагорному Карабаху и ее одностороннюю позиция в данном вопросе показывают, что в Баку недовольны подобными действиями. Однако пока на официальном уровне протесты артикулируются по закрытым каналам. Россия должна воздерживаться от действий, которые могут представлять угрозу для стран региона и ее соседей. Надеемся, что наш северный сосед не станет больше активно использовать Каспийское море в военных целях», — продолжил Сафаров.

В противном случае, как он считает, подобные действия приведут к дестабилизации обстановки в регионе и возникновению новых очагов конфликтов.

Главный редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналлы в интервью LAF TV:

«Единственный человек, который сумел изменить мировой порядок — это Зеленский. Парламентарии разных стран приветствовали его выступление стоя. Он преподал им урок, мастер-класс. Он как бы говорит им: если вы не умеете управлять миром, закройте двери и уходите. Если Россия проиграет, то Путин уйдет, а члены его команды будут осуждены. В России пройдут многочисленные митинги, которые отправят Путина на свалку истории. Главным кандидатом для управления новым мировым порядком станет Зеленский».

Депутат Милли меджлиса Эльман Мамедов в интервью «AzPolitika.info»:

«AzPolitika.info»: Недавно сепаратисты обсуждали тему присоединения Карабаха к России. Маргарита Симоньян, один из главных рупоров Кремля, также выразила поддержку этим «идеям», поделившись своим статусом в поддержку армян. Думаете, все это случайное совпадение?

Э. Мамедов: Сейчас уже понятно, кто спровоцировал армяно-азербайджанский конфликт. Хотя на словах они выступают за мир, но, в действительности, заняты разжиганием конфликта и не хотят его окончательного урегулирования. Делают они это исключительно ради своих интересов, для сохранения своего присутствия в регионе. Поэтому ежедневно российский воинский контингент затевает разные игры. Они нарушают законы Азербайджана и делают все, что взбредет в голову: ставят памятники, строят церкви, создают русскую общину Карабаха, а иногда собирают группу армянских бандитов и в качестве паломников возят их в албанские храмы. Под видом гуманитарной помощи строят какие-то объекты».

«AzPolitika.info»: Насколько опасны претензии сепаратистов на присоединение к России?

Э. Мамедов: «Основания для беспокойства были бы, если бы не российско-украинская война, если бы России удалось захватить Украину за 2-3 дня. Все мы видим, каким бедствием обернулась для России ее поддержка сепаратизму. Видим, с чем сегодня столкнулась Россия из-за Донбасса и Крыма — с осуждением всего мира. Она сама прекрасно это осознает. Возможно, до войны России импонировали взгляды сепаратистов, но сегодня она озабочена собой и считаю, что господин Путин никогда не допустит такой ошибки. Это бесплодные фантазии сепаратистов, и мы раз и навсегда уничтожим мечты проживающих там армян. Либо они покинут наши территории, либо будет «или»…"