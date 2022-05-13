Тараз, Казахстан, , 13:51 — REGNUM В Жамбылской области Казахстана 12 мая произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который двигался по маршруту Нукус — Алматы, сообщает МИД Узбекистана.

«В автобусе находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Республики Узбекистан. В результате аварии погибло 2 гражданина Узбекистана», — сообщает МИД.

Сообщается, что в настоящее время 16 узбекистанцев находятся в районной больнице, в том числе двое — в отделении реанимации.