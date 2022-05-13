Тараз, Казахстан,
13 мая 2022, 13:51 — REGNUM В Жамбылской области Казахстана 12 мая произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который двигался по маршруту Нукус — Алматы, сообщает МИД Узбекистана.
«В автобусе находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Республики Узбекистан. В результате аварии погибло 2 гражданина Узбекистана», — сообщает МИД.
Сообщается, что в настоящее время 16 узбекистанцев находятся в районной больнице, в том числе двое — в отделении реанимации.
«При Генконсульстве Узбекистана в Алма-Ате создана рабочая группа по организации помощи пострадавшим. Дипломаты выехали на место инцидента. Поддерживается связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Решаются организационные вопросы транспортировки тел погибших на Родину», — сообщает МИД.