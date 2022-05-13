Абу-Даби, , 13:49 — REGNUM Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян ушел их жизни в возрасте 73 лет. Об этом 13 мая сообщило информационное агентство страны WAM.

Свеча jrperes

«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в сообщении.

При этом покойный являлся старшим сыном основателя ОАЭ — Зейда Аль Нахайяна.

Отметим, на протяжении последних лет президент ОАЭ практически не принимал участия в государственных делах стран, и поручил ее управление наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.