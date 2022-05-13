Мехико, , 13:42 — REGNUM Мексика и США договорились ускорить совместную работу по оптимизации торговых путей в рамках проекта по модернизации контрольно-пропускного пункта Сан-Джеронимо — Санта-Тереза в штате Нью-Мексико. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление МИД Мексики.

США и Мексика Цуканов М.В

Отмечается, что делегация министерства внутренней безопасности США была принята в МИДе для обсуждения проблем и возможностей двустороннего сотрудничества в области упорядоченной, безопасной и регулярной миграции.

Делегация США, возглавляемая исполняющим обязанности заместителя секретаря , представила обновленную информацию по вопросам миграции, а мексиканские официальные лица подтвердили готовность к совместной работе по ликвидации организованных преступных группировок, занимающихся контрабандой и торговлей людьми.

Они также подтвердили свою готовность осуществлять меры по обеспечению более упорядоченной миграции, уважающей права человека в отношении мигрантов и лиц, ищущих убежища.

В этой связи делегации США и Мексики отметили первые положительные результаты работы механизма, позволяющего избежать незаконных скоплений мигрантов на общей границе и открывающего законные и упорядоченные каналы через новую виртуальную платформу.

Стороны пообещали продолжать работу по обеспечению успешного функционирования программы. В ходе беседы стороны договорились укреплять совместную работу с различными учреждениями системы ООН.

В ходе двустороннего диалога также была достигнута договоренность об ускорении и укреплении сотрудничества по проекту модернизации международного моста Сан-Херонимо — Санта-Тереза с целью расширения его пропускной способности, налаживания торговли и улучшения систем безопасности.