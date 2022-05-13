Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Заявления лидеров крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) по поводу состояния здоровья своего основателя, бывшего президента страны Михаила Саакашвили было частью политической кампании. Об этом 13 мая заявил на брифинге министр юстиции Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эта партия, имея внутренние разногласия и действуя на инстинкте самосохранения, пытаась использовать состояние здоровья Саакашвили для собственных политических целей», — сказал Брегадзе.

Он отметил, что ЕНД потерпела множество поражений на выборах и якобы потеряла доверие общества. Министр также считает, что в настоящее время эта партия «крайне дезорганизована и дезориентирована».

Напомним, Саакашвили с апреля жалуется, что не может есть еду с содержанием белка из-за психических проблем. Члены ЕНД на этом основании требуют выпустить его за границу. В минюсте отметили, что экс-президент отказывается от лекарств и предложили поместить экс-президента в частную клинику «Вивамед», чтобы там врачи проверили состояние его здоровья.

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