Таллин, 13 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окунь

Министерство сельского хозяйства Эстонии с 14 мая до 30 июня нынешнего года вводит запрет на промысел окуня на эстонской половине Чудского, Теплого и Псковского озер. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Лов окуня приостановлен, чтобы не превысить квоту, разрешенную на первое полугодие», — пояснил министр сельской жизни Урмас Круузе.

Согласно постановлению правительства, в Чудском, Теплом и Псковском озерах ежегодно можно вылавливать не более 842 тонн окуня, из которых до 421 тонны можно вылавливать в первой половине года.

По состоянию на 13 мая в указанных озерах было выловлено 379 тонн окуня, что составляет 90% от квоты на первое полугодие.

Согласно Закону о рыболовстве, промысел того или иного вида рыбы приостанавливается, если квота исчерпана на 90%.