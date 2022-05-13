* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалили имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая из названия международного аэропорта Кабула. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали изменения. Ранее имя Бурхануддина Раббани, бывшего президента Исламского Государства Афганистан, было исключено из названия государственного университета в Кабуле, что вызвало протесты среди членов его партии. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

Атта Мохаммад Нур, в то время глава одной из двух фракций партии «Сламское общество Афганистана», отреагировал на шаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив: »Однажды мы вернёмся и сведем счёты (с талибами) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В последние месяцы движение также внесло радикальные изменения в вывески правительственных учреждений, озаглавленные «Исламская Республика Афганистан». В некоторых случаях группа удалила персидские слова из текстов вывесок и заменяла их словами на пушту. Удаление персидских слов с вывесок ряда правительственных учреждений в Кабуле и провинциях вызвало широкую критику.

Критики говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают «систематически удалять персидский язык» из правительственных учреждений. На данный момент персидские слова удалены с вывесок офиса губернатора Бамиана, Верховного суда Афганистана, Университета Балха и ряда школ в афганской столице.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ответили на критику по поводу удаления персидских слов.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай является одним из самых влиятельных политических деятелей страны. Он был президентом Афганистана (временным, переходным и избранным) с 2001 по 2014 год.

В 2014 году Национальное собрание Афганистана приняло решение переименовать международный аэропорт Кабула в международный аэропорт имени Хамида Карзая. Это решение было одобрено кабинетом министров во главе со следующим президентом Ашрафом Гани. В то время переименование международного аэропорта Кабула в международный аэропорт имени Хамида Карзая не вызвало протестов.