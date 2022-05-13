Монтевидео, 13 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения министра внутренних дел Уругвая Луиса Альберто Эбера после года пребывания на посту упал до 19%. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на данные, опубликованные организацией Usina de Percepción Ciudadana.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Это самый низкий рейтинг, который Эбер когда-либо получал. При этом чувство незащищенности у населения возросло.

Опрос проходил с 6 по 9 мая 2022 года. Именно в этот период в стране произошел резкий скачок числа убийств.

Сразу 45% опрошенных заявили, что уровень отсутствия безопасности увеличился. При этом 38% считают, что ситуация остается такой же небезопасной, и только 14% заявили, что уровень опасности сократился.

Отмечается, что больше всего незащищённость ощущают люди в возрасте от 45 до 59 лет, причём больше женщины, чем мужчины.

Среди опрошенных 38% заявили, что не доверяют министру внутренних дел, а 19% — что доверяют мало.