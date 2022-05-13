Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Журналисты телеканала SVT опубликовали 13 мая выжимку из окончательной версии отчета о ситуации в области безопасности Швеции. Документ был подготовлен всеми партиями, входящими в риксдаг.

Стокгольм. Швеция

Нынешнее сотрудничество Швеции с другими странами в области обороны и безопасности представляет собой большую ценность, но у скандинавской страны нет никаких юридически обязывающих гарантий безопасности.

Главным последствием возможного членства в НАТО является то, что Швеция станет частью системы коллективной безопасности альянса. Более того, членство Швеции в НАТО повысит порог допустимости военных конфликтов и тем самым обеспечит сдерживающих эффект на пространстве Северной Европы.

Нынешнее поведение России носит структурный, систематический и затяжной характер, считают представители парламентских партий.

Членство Швеции в НАТО не повлияет на возможность страны продолжать продвигать основные ценности своей внешней политики и политики безопасности. Даже будучи членом НАТО, Швеция будет добиваться ядерного разоружения в мире, отмечается в документе.