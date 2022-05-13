Москва, 13 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, но такая встреча должна быть подготовлена. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате»

«Здесь позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию российского президента. Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал Песков.

Он отметил, что подготовка к этой встрече должна быть выражена исключительно в разработке документа, который мог бы быть финализирован на высшем уровне.

Песков добавил, что без подобных подготовительных действий вряд ли возможно проводить встречу.

По словам Пескова, движения в проработке Россией и Украиной совместного документа пока нет, Киев не ответил на предложения Москвы.

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