Ереван, 13 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление об отправке делегации во главе с министром территориального управления Гнелом Саносяном в Иран. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что делегацию с 15 по 18 мая примут министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми, глава минэнерго Али Акбар Мехрабян и министр нефти Джавадом Оуджи. Также в ходе в Тегеран визита армянские экономисты посетят выставку Oil Show 2022, повещённой вопросам газо- и нефтедобычи, а также переработки улеводоров.

Перед этим Пашинян отправил в Тегеран для участия в выставке Oil Show своего советника Арташеса Туманяна.

В Иране также находится заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян. 11 мая он встретился с Мехрабяном. Стороны договорились о расширении энергетического сотрудничества между странами.