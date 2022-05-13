Аресибо, Пуэрто-Рико, 13 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли, когда затонула лодка, на которой они пытались добраться до США, со ссылкой на береговую охрану New York Post.

Мигранты

Инцидент произошел к северу от Пуэрто-Рико. Точное число людей, пытавшихся добраться до США, неизвестно. На данный момент известно об 11 погибших и 31 спасенном.

«Мы стремимся спасти как можно больше людей и найти как можно больше выживших», — сказал представитель Береговой охраны США Рикардо Кастродад.

Этот инцидент стал очередным в целой череде подобных случаев, когда лодки с мигрантами, перевозивших людей, бегущих с Гаити и Доминиканской Республики, переворачивались в водах рядом с Пуэрто-Рико и Виргинскими островами США. Так, 7 мая экстренные службы спасли 68 мигрантов в водах между Эспаньолой и территорией США.