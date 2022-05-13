Москва, 13 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российская сторона не собирается прекращать поставки газа в Финляндию с 13 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, публикации на эту тему в финских СМИ — не более чем очередная газетная утка. Газпром поставляет газ разным европейским странам, в том числе — членам НАТО, и ведёт себя как надёжный партнёр.

Планов прекращать поставки нет, подчеркнул он. Представитель Кремля посоветовал обратиться в Газпром за информацией о «режиме оплаты финских компаний».

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном прекращении поставок российского газа в Финляндию заявил председатель парламентской группы «Истинные финны» Вилле Тавио. По его словам, финских политиков предупредили, что Россия отреагирует на планы Финляндии присоединиться к НАТО.

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