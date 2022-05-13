Бухарест, 13 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министерство образования и науки (МОН) Румынии инициировало проведение масштабной программы проверки местных школьников на предмет знания элементарных основ румынского языка и математики. Об этом 13 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Carlos Ebert Школьники

Согласно официальной информации, соответствующие тесты будут обязаны пройти все учащиеся за исключением учеников выпускных классов.

«Итоги этих тестов не будут влиять на оценки или рейтинги отдельно взятого ребенка, — пообещал глава МОН Сорин Кымпяну. — В то же время такая проверка станет идеальным инструментом для профессионального наблюдения».

Предполагается, что соответствующее тестирование пройдет с 30 мая по 10 июня текущего года.

Ранее в Румынии были обнародованы результаты социологического исследования, согласно которым более 42% румынских школьников «пишут с вопиющими грамматическими ошибками и не умеют прибавлять и отнимать целые числа».