Новосибирск, , 12:35 — REGNUM В Новосибирской области площадь ярового сева в 2022 году составит более 2 млн гектаров. На сегодняшний день аграрии засеяли уже более 560 тысяч га — 28% от запланированного, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Зерновые и зернобобовые культуры: пшеница, горох, ячмень, овёс и другие размещены на площади 360 тысяч гектаров — это четверть отведённых под эти культуры посевных площадей, — уточнили в минсельхозе. — 140 тысяч га или почти 40% от плана уже засеяно техническими культурами, такими как рапс, лён, подсолнечник, горчица, рыжик, соя. На площади в 67 тысяч гектаров — треть от плана — размещены кормовые культуры».

Уточняется, что ежесуточная выработка по яровому севу превышает сейчас 90 тысяч гектаров в день, при рабочем плане в 65 тысяч.