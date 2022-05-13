Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Кандидатом на пост президента США должен стать человек, менее резкий, чем Дональд Трамп, об этом заявил 12 мая американский миллиардер Илон Маск, сообщает New York Post.

Илон Маск Steve Jurvetson

С таким заявлением он выступил в Twitter — социальной сети, которую недавно приобрел.

«Несмотря на то, что я думаю, что в 2024 году лучше выбрать кандидата, вызывающего меньше разногласий, я все же считаю, что Трампа следует вернуть в Twitter», — написал Маск.

Несколько минут спустя он продолжил еще одно политическое размышление, поделившись своим убеждением в том, что у президента Джо Байдена не пользуется широкой поддержкой.

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны, но на самом деле все просто хотели поменьше скандалов», — написал он.

После своего предложения о выкупе Twitter Маск заявил, что ослабит ограничения на модерацию, и намекнул на взимание платы с предприятий за использование сайта. Маск также сказал, что планирует превратить штаб-квартиру компании в приют для бездомных.