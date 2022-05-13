Вашингтон, 13 мая 2022, 12:07 — REGNUM Кандидатом на пост президента США должен стать человек, менее резкий, чем Дональд Трамп, об этом заявил 12 мая американский миллиардер Илон Маск, сообщает New York Post.
С таким заявлением он выступил в Twitter — социальной сети, которую недавно приобрел.
Несколько минут спустя он продолжил еще одно политическое размышление, поделившись своим убеждением в том, что у президента Джо Байдена не пользуется широкой поддержкой.
После своего предложения о выкупе Twitter Маск заявил, что ослабит ограничения на модерацию, и намекнул на взимание платы с предприятий за использование сайта. Маск также сказал, что планирует превратить штаб-квартиру компании в приют для бездомных.